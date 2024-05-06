«Сочи» не заслуживает того места, на котором находится» — Чистяков

Защитник «Сочи» Дмитрий Чистяков поделился комментарием о борьбе команды за выживание в элитном дивизионе.

«Сочи» не заслуживает того места, на котором находится. У нас есть еще шанс, поэтому мы будем бороться за него. Впереди еще три игры», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в шести матчах за «Сочи» и не отметился результативными действиями.

После 27 туров подопечные Роберта Морено занимают последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 баллов. До зоны стыковых матчей южанам не хватает шесть набранных очков.