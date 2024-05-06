Колосков: «Тюкавин дорос до европейского футбола»

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, поделился мнением об игре нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.
«Тюкавин достоин европейского чемпионата. Сегодня он - самая яркая личность в российском футболе. У человека есть талант, потенциал, он растёт. Тюкавин дорос до европейского футбола», - передает слова Колоскова «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 21-летний форвард провел 27 матчей. Тюкавин отметился 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.
После 27 туров «Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.
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