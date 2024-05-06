Балахнин: «Сейчас в чемпионате России никто не показывает чемпионский футбол»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что в текущем сезоне РПЛ никто из команд не показывает чемпионскую игру.

«У нас сейчас никто не показывает сильную стабильную игру, как «Зенит» в прошлом сезоне. Сейчас они не то, чтобы в кризисе, но не играют так, как могут, не выжимают максимум из себя. У них большие спады в игре и неубедительный футбол. Об этом невозможно не говорить», — сказал Балахнин.

«Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. Столько же набранных очков у «Краснодара» и «Динамо», но команды располагаются на втором и третьем месте соответственно.