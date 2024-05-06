Генич спрогнозировал победителя матча ЦСКА - «Рубин»

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка 27-го тура чемпионата России между московским ЦСКА и казанским «Рубином».

«Важная игра для ЦСКА. Впереди еще 2 игры с «Зенитом». Разумеется, какие-то изменения в составе будут, но ЦСКА играет дома. Это должно «армейцам» помочь взять 3 очка. Мой прогноз - победа ЦСКА», - передает слова Константина «РБ Спорт».

ЦСКА примет «Рубин» на домашнем стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. Команды являются соседями в турнирной таблице чемпионата России.