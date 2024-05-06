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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший тренер сборной России заявил, что «Краснодар» играет на багаже Ивича эксклюзив

06 Мая 2024 • 17:35 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что уход наставника «Краснодара» Владимира Ивича начал сказываться на финишной прямой чемпионата России.

«На мой взгляд «Краснодар» не показывает в этом сезоне чемпионскую игру. Это было видно и до поражения от «Ахмата». Команда стала в последнее время играть с перепадами. Естественно, можно было ожидать ухудшения их игры после ухода Ивича. Ещё какое-то время они играли на его багаже, я думаю, этот спад может продолжиться.

Уход тренера всё равно когда-то бы сказался. Всё равно такие вещи бесследно не проходят. Я не утверждаю, но команда играла по инерции, а сейчас уже видим эти проблемы», — сказал Балахнин.

В 27-м туре «Краснодар» неожиданно на своём поле уступил «Ахмату» со счётом 0:1. Команда под руководством Мурада Мусаева потеряла возможность возглавить турнирную таблицу РПЛ. Сейчас команда идёт на втором месте с 50 очками.

Болельщики «Краснодара» требуют отставки Мусаева после поражения от «Ахмата»


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Балахнин РПЛ Владимир Ивич Мурад Мусаев ещё теги

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