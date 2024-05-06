Прогноз на матч ЦСКА - «Рубин» от Андронова

В рамках 27-го тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле сыграет против казанского «Рубина». Об этой встрече высказал мнение футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Мне кажется, «армейцы» не будут матч манкировать. Ну а учитывая то, как они играют, наверное, самая лучшая ставка - «обе забьют». По мне, это выглядит очень перспективно», - приводит слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок ЦСКА – «Рубин» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в понедельник, 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Перед этой встречей команды являются соседями в турнирной таблице.