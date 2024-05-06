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Ташуев назвал игрока, который способен стать одним из лучших в РПЛ

06 Мая 2024 • 12:38 Комментировать
Урал
...
Балтика
1 2.50 X 3.10 2 3.20
Через 1 ч. 30 мин.

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

По мнению специалиста, потенциально Козлов может стать одним из лучших игроков чемпионата России.

«Из дебютантов 100% запомнился Козлов. Он самый яркий в РПЛ», — приводит слова Ташуева Sport24.

19-летний футболист присоединился к «Балтике» в январе этого года. В футболке калининградцев Козлов принял участие в десяти матчах, в которых отметился тремя голами и стал автором четырех ассистов.

Контракт хавбека с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 300 тысяч евро.

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УРАЛ БАЛТИКА
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