Ташуев назвал игрока, который способен стать одним из лучших в РПЛ

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев высказался об игре полузащитника «Балтики» Данилы Козлова.

По мнению специалиста, потенциально Козлов может стать одним из лучших игроков чемпионата России.

«Из дебютантов 100% запомнился Козлов. Он самый яркий в РПЛ», — приводит слова Ташуева Sport24.

19-летний футболист присоединился к «Балтике» в январе этого года. В футболке калининградцев Козлов принял участие в десяти матчах, в которых отметился тремя голами и стал автором четырех ассистов.

Контракт хавбека с «Балтикой» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 300 тысяч евро.