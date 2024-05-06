Титов дал прогноз на матч ЦСКА и «Рубина»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился ожиданиями от поединка 27-го тура чемпионата России между столичным ЦСКА и казанским «Рубином».

«Сколько раз уже ЦСКА упускал победы. Думаю, под 10 матчей таких можно назвать. «Рубин» - команда терпеливая, сзади держат плотность. Не зря «Зенит» победили. Поставлю на X2. ЦСКА не убеждает», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч ЦСКА и «Рубина» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед поединком «армейцы» занимают восьмое место, а казанцы – девятое.