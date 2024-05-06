Экс-форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, что ни один клуб РПЛ не показывает чемпионской игры в текущем сезоне.

«У нас никто не показывает чемпионскую игру. Даже «Зенит», который сильнее остальных команд РПЛ, не показывает чемпионскую игру. За счёт того, что другие не могут показать хорошей игры, у «Зенита» большие шансы для того, чтобы стать чемпионом», — сказал Булыкин.

«Зенит» является лидером в турнирной таблице чемпионата России с 50 очками. Столько же набранных очков у «Краснодара» и «Динамо», но у питерцев есть матч в запасе.

6 мая «Зенит» на выезде сыграет против «Факела» в 27-м туре РПЛ. В случае победы команда под руководством Сергея Семака станет единоличным лидером. Игра против «Факела» пройдёт в Воронеже, начало – в 18:00 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.