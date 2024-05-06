Колосков: «Краснодар» потерял своё лицо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о выступлении «Краснодара» после отставки Владимира Ивича.
«Смена тренера не пошла на пользу. Ничего не изменилось, команда стала играть хуже. «Краснодар» потерял своё лицо, которое у команды было при Ивиче. «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки», - передает слова Колоскова «Чемпионат».
В последнем поединке подопечные Мурада Мусаева на домашнем стадионе неожиданно проиграли грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. После 27 туров краснодарский клуб с 50 баллами располагается на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
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