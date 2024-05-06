Колосков: «Краснодар» потерял своё лицо»

«Смена тренера не пошла на пользу. Ничего не изменилось, команда стала играть хуже. «Краснодар» потерял своё лицо, которое у команды было при Ивиче. «Краснодар» выбыл из чемпионской гонки», - передает слова Колоскова «Чемпионат».