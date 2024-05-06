Мостовой объяснил, почему Илич круче Абаскаля

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о назначении Саши Илича главным тренером «Пари НН».

«Илич, однозначно, более крутой тренер, чем Абаскаль, потому что он играл в футбол на высоком уровне. Люди, которые играли в футбол, всегда будут выше», — заявил Мостовой Sport24.

Эксперт отметил, что не прочь войти в тренерский штаб Илича в нижегородском клубе.

Стоит сказать, что в свое время Мостовой и Илич вместе защищали цвета испанской «Сельты».

В дебютном матче у руля «Пари НН» Илич не проиграл дома московскому «Спартаку». Встреча между командами завершилась нулевой ничьей.