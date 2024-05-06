Литвинов объяснил, почему взял бы в «Спартак» де Брёйне

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, какого звёздного футболиста он бы хотел увидеть в стане «красно-белых».

«Называть Мбаппе — примитивно, поэтому назову де Брёйне. Мне он нравится как футболист», — заявил Литвинов Sport24.

Полузащитник отметил, что де Брёйне является тем игроком, который в любой ситуации может создать момент для нападающих, а также может сам решить исход встречи.

В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец принял участие в 22 матчах за «Манчестер Сити», забил шесть мячей и стал автором 16 ассистов.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 43 очка в 27 турах.