Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов объяснил, почему взял бы в «Спартак» де Брёйне

06 Мая 2024 • 12:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

Хавбек «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос, какого звёздного футболиста он бы хотел увидеть в стане «красно-белых».

«Называть Мбаппе — примитивно, поэтому назову де Брёйне. Мне он нравится как футболист», — заявил Литвинов Sport24.

Полузащитник отметил, что де Брёйне является тем игроком, который в любой ситуации может создать момент для нападающих, а также может сам решить исход встречи.

В нынешнем сезоне 32-летний бельгиец принял участие в 22 матчах за «Манчестер Сити», забил шесть мячей и стал автором 16 ассистов.

На данный момент «Спартак» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 43 очка в 27 турах.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити Кевин де Брёйне Руслан Литвинов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Мая
12:20
Литвинов объяснил, почему взял бы в «Спартак» де Брёйне
11:14
Мостовой - о Мусаеве: «Жалко «Краснодар», профукали чемпионство»
10:34
Кузьмичёв: «Миранчук укрепил бы середину поля «Спартака»
10:16
Литвинов: «В «Спартаке» есть футболист, похожий на де Брёйне»
29 Апреля
23:40
Камоцци: «Увольнение Абаскаля давно напрашивалось»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» «ПСЖ» готов купить замену Мбаппе за 90 миллионов - названо имя нападающего Анчелотти: «Когда я стал тренером «Реала», меня просили выигрывать матчи, а не давать время молодым игрокам» Глушакова отстранили от команды из-за приставаний к чужой жене Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Один из лучших игроков «Барселоны» может уйти в «Баварию» «Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Гонка за «Золотую бутсу» Премьер-лиги: претенденты
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Терещенко назвал российских игроков, которые проявили себя в нынешнем сезоне НХЛ Терещенко оценил выступление Овечкина в сезоне-2023/24 НХЛ Пивоварова назвала фаворита в матче Рублёв – Оже-Альяссим в финале «Мастерса» в Мадриде 15 россиян прекратили борьбу за Кубок Стэнли «Встретятся две равные команды»: Терещенко высказался о серии «Рейнджерс» - «Каролина» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.05.24 в 15:45
Урал Урал
Балтика Балтика
2.30 3.35 3.05
Видео
06.05.24 в 18:00
Факел Факел
Зенит Зенит
4.80 3.80 1.70
Видео
06.05.24 в 20:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Ростов Ростов
2.20 3.70 3.00
Видео
06.05.24 в 20:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Рубин Рубин
1.77 3.65 4.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Мая
14:11 · Россия. Премьер-лига
«Спартаку» не хватает забивного форварда» — Бояринцев
14:03 · Россия. Премьер-лига
Иву: «РПЛ точно входит в топ-10 в Европе»
13:37 · Россия. Премьер-лига
Каряка считает, что Тюкавин должен остаться в «Динамо»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: Маслову нравится поддерживать атаку
13:20 · Россия. Премьер-лига
Смородская объяснила, почему выступает против расширения РПЛ
13:11 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» не предлагал новый контракт Деограсии
13:09 · Россия. Премьер-лига
Гасилин предложил ставку на матч «Факела» и «Зенита»
13:01 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» сделал два прогноза на матч ЦСКА - «Рубин»
13:00 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» не заслуживает того места, на котором находится» — Чистяков
12:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Тюкавин дорос до европейского футбола»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Генич спрогнозировал победителя матча ЦСКА - «Рубин»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч ЦСКА - «Рубин» от Андронова
12:38 · Россия. Премьер-лига
Ташуев назвал игрока, который способен стать одним из лучших в РПЛ
12:38 · Россия. Премьер-лига
Титов дал прогноз на матч ЦСКА и «Рубина»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Краснодар» потерял своё лицо»
Все новости
Рекомендуем