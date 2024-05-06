Колыванов: «Динамо», к сожалению, не умеет играть от обороны»

Игорь Колыванов, в прошлом выступавший за «бело-голубых», поделился своим мнением о победе «Динамо» в матче с «Сочи».

5 мая «Динамо» при своих болельщикам одолело сочинскую команду со счётом 3:2.

- В первом тайме «Динамо» могло закрыть все вопросы по матчу с «Сочи». Но надо отдать футболистам должное - они бились до конца и добились победы. Но, к сожалению, «Динамо» не умеет играть от обороны, - цитирует Колыванова «Матч ТВ».

«Динамо» благодаря трём заработанным баллам в матче с «Сочи» сравнялось по набранным очкам с лидирующим «Зенитом» и «Краснодаром», который идёт на второй строчке.

Следующим соперником команды Марцела Лички станет «Балтика», встреча пройдёт 11 мая в Калининграде, начало игры запланировано на 21:30 по столичному времени.