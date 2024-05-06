Чавес прокомментировал победу «Динамо» над «Сочи»

Мексиканский легионер «Динамо» Луис Чавес прокомментировал результат поединка против «Сочи» в рамках 27-го тура чемпионата России. Столичный коллектив выиграл с счетом 3:2.

«Мы очень довольны и счастливы. Получилась эмоциональная игра, в самой концовке было забито два гола. Мы приберегли лучшее напоследок и именно поэтому в конце были забиты голы», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Благодаря домашней победе динамовцы набрали 50 баллов и догнали в турнирной таблице «Краснодар» и «Зенит». Однако у петербургского клуба есть одна игра в запасе – с «Факелом» на выезде.