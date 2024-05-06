Сутормин рассказал об отравлении перед матчем с «Ахматом»

Хавбек «Сочи» Алексей Сутормин высказался об инциденте с отравлением игроков команды перед поединком 21-го тура Премьер-лиги с грозненским «Ахматом» (0:1).
«Был ли я среди тех, кто отравился? Да, в том числе. Во время игры мне, как и многим, стало плохо. Но это в прошлом. Матч уже завершен. Заговор или нет... Об этом нет смысла говорить», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».
В последнем поединке «Сочи» на выезде потерпел поражение от московского «Динамо» со счетом 2:3. После 27 туров южане набрали 20 баллов и замыкают турнирную таблицу Российской премьер-лиги.
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