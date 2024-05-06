Сутормин рассказал об отравлении перед матчем с «Ахматом»

«Был ли я среди тех, кто отравился? Да, в том числе. Во время игры мне, как и многим, стало плохо. Но это в прошлом. Матч уже завершен. Заговор или нет... Об этом нет смысла говорить», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».