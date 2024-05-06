Чавес: «Динамо» сосредоточится на трёх оставшихся матчах»

Легионер московского «Динамо» Луис Чавес высказался о вылете из Кубка России. В полуфинале Пути регионов «бело-голубые» проиграли «Спартаку» со счетом 0:2.

«Теперь все позади, и мы сосредоточимся на том, что будет дальше - на чемпионате и трех оставшихся матчах», - передает слова мексиканского футболиста «Спорт-Экспресс».

В последнем поединке Российской премьер-лиги «Динамо» на своем поле принимало «Сочи». Подопечные Марцела Лички отпраздновали победу со счетом 3:2. После этого успеха московская команда набрала 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата страны.