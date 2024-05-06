Слишкович не волшебник: Матч в Нижнем Новгороде продемонстрировал проблемы «Спартака»

В воскресенье «Спартак» не смог в гостях обыграть «Пари НН», который борется за выживание. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» считает, что этот матч обнажил текущие проблемы «красно-белых».

Неумение играть в позиционной атаке

Матч в Нижнем Новгороде отчётливо показал, что «Спартак» ничего не может предложить в позиционном футболе. «Пари НН» вышел на матч с новым главным тренером, не имея никакой идеи в атаке. Хозяева предпочли припарковать старый добрый автобус, надеясь просто отбиться. У нижегородцев владение мячом составило чуть больше 20%. Однако это преимущество не дало «Спартаку» никаких дивидендов. Из позиционных атак москвичи ничего не смогли извлечь. Пару раз хозяева проваливались, и «красно-белые» получали свои шансы в быстрых отрывах, которыми могли воспользоваться, когда Угальде пожадничал и пробил вместо передачи на Зиньковского, а затем Хлусевич сделал слишком сильную передачу на Игнатова.

Пожалуй, это доказывает, что Слишкович – не волшебник. Он сумел вернуть игрокам веру в себя, позволил им сбросить напряжение. Босниец «откатил» команду к прежним настройкам, когда «Спартак» умело действовал на пространстве. Однако для реализации позиционных атак нужны более глубокие идеи и наигранные мысли. Этого Слишкович даже физически сделать не успел.

Стандарты «Спартака» – это мрак

В ситуации, когда «Пари НН» просто отбивался, «Спартак» могли спасти стандарты. Однако в этом сезоне у «красно-белых» большие проблемы в этом компоненте, и в Нижнем Новгороде это было заметно особенно отчётливо. «Спартак» заработал право на 13 угловых, а ещё было несколько штрафных в опасной близости от ворот соперника. Из всего этого москвичи выудили один острый момент, и то после неудачной подачи Литвинова мяч отскочил к Дуарте, который удачно подставлял голову.

Мало того, что матч в Нижнем Новгороде показал, что у «Спартака» огромные проблемы в этом, так ещё и нет каких-то заготовок. Порой кажется, что в команде просто нет человека, который может по статичному мячу нормально пробить. Бонгонда чаще всего брал на себя роль исполнителя, но раз за разом бил то в стенку, то навешивал в молоко. По ходу матча спартаковцы ушли даже от навесов и пытались разыгрывать накоротке, но толку от этого было чуть. В следующем сезоне «Спартаку» надо много работать над этой сферой, ведь это куча потенциальных голов и очков.

Слишковичу не хватило отваги

Слишкович всё ещё начинающий тренер, и в Нижнем Новгороде ему просто не хватило отваги в какой-то момент. «Пари НН» вовсе не думал об атакующих действиях, и в этой ситуации три центральных защитника были роскошью. Павел Маслов ещё по ходу первого тайма всё чаще уходил в атаку, порой и вовсе на самую переднюю линию. Однако защитнику, естественно, не хватало умений. Пожалуй, Слишковичу стоило сыграть более авантюрно, более храбро, к примеру, вместо Маслова выпустить Медину или Мозеса.

Возможно, Слишкович просто испугался. В конце концов в чемпионате «Спартак» не решает никакой задачи, и победа в Нижнем Новгороде едва ли что-то дала бы с турнирной точки зрения. С ничьей босниец сохранил свой статус «непобедимого». В какой-то момент руководству «Спартака» надо будет назначать полноценного главного тренера, и в этом смысле Слишковичу лучше не проигрывать.

Роман Андреев