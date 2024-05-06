Роналдо и Тюкавин претендуют на звание лучшего игрока в апреле

Пресс-служба РПЛ представила список претендентов на звание лучшего футболиста по итогам минувшего месяца.

За индивидуальную награду поборются следующие игроки: Константин Тюкавин («Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов»), Данила Козлов («Балтика») и Максим Глушенков («Локомотив»).

Напомним, что в настоящий момент первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает петербургский «Зенит». В активе команды Сергея Семака 50 баллов. Далее с аналогичным количеством баллов располагаются «Краснодар» и «Динамо», однако эти клубы провели на матч больше.