Червиченко: «Слишкович для «Спартака» получше, чем Абаскаль»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о работе исполняющего обязанности главного тренера «красно-белых» Владимира Слишковича.
«У «Спартака» пока полоса везения без поражений. Сейчас команде везёт, а через два матча могут посыпаться. Слишкович для «Спартака» получше, чем Абаскаль. Но он точно не панацея», - передает слова Червиченко «Чемпионат».
В последнем матче «Спартак» на выезде сыграл с «Пари НН». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После 27 туров московская команда располагается на четвертой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
Бан пользователя