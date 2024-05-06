Кобелев: «У «Сочи» в матче с «Динамо» был последний шанс зацепиться за РПЛ»

Андрей Кобелев, ранее возглавлявший «Динамо», высказался о победе «бело-голубых» в матче с «Сочи».

Напомним, встреча прошла 5 мая на стадионе «Динамо» и завершилась победой команды Марцела Лички со счётом 3:2.

- Для «Динамо» - шикарный результат, а для «Сочи», по‑моему, это был последний шанс зацепиться за РПЛ. Я за то, чтобы борьба за чемпионство велась до самого конца, все этого ждут, - цитирует Кобелева «Чемпионат».

В копилке «Динамо» стало 50 очков, по этому показателю столичный клуб догнал лидирующий «Зенит» и идущий на второй строчке «Краснодар». «Сочи» по-прежнему занимает последнее место, имея в активе 20 баллов.