Сёмин: «Спартак» мне понравился в матче с «Пари НН»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин поделился своими впечатлениями от вчерашней игры между «Пари НН» и «Спартаком».

Встреча прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, обе команды не смогли забить гол, итоговый счёт – 0:0.

- «Спартак» мне понравился. Вчера футбол немножко был похож на тот, в который должен играть «Спартак». Другое дело - реализация моментов. Чтобы она была, в атаке должны быть более качественные игроки, - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

В этом сезоне РПЛ «красно-белые» набрали 43 балла в 27 матчах, команда Владимира Слишковича располагается на четвёртой строчке в таблице. 11 мая столичный клуб у себя дома встретится с «Краснодаром», начало игры запланировано на 16:30 по мск.