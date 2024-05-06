Шунин рассказал о мыслях завершить карьеру

Антон Шунин не планирует завершать карьеру по окончании текущего сезона даже в том случае, если «Динамо» не продлит с ним контракт.

«Пока я даже не думаю о завершении карьеры. Завершу, когда почувствую, что больше не могу, не получаю удовольствия или не нужен команде. Физически у меня всё отлично. Я хочу играть и делаю всё, что от меня зависит, чтобы мой клуб в каждом матче побеждал», - цитирует голкипера «бело-голубых» «Чемпионат».

Ранее вратарь сообщил, что пока переговоры по продлению его соглашения, которое истекает 30 июня 2024 года, не ведутся, однако он уверен, что останется в клубе, поскольку первые лица устно выражали заинтересованность в его дальнейших услугах.

После 27-го тура «Динамо» вернулось в число соискателей титула РПЛ, сравнявшись по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом», однако питерцы провели на одну игру меньше.