Сёмин: «Чемпионская гонка продолжается и состоит из трёх команд»

Юрий Сёмин, экс-наставник «Локомотива», дал свой комментарий о перспективах «Динамо» в чемпионской гонке.

5 мая «Динамо» на «ВТБ Арене» переиграло «Сочи» и сравнялось по очкам с «Зенитом» и «Краснодаром», при этом у петербургской команды одна игра в запасе, которая пройдёт сегодня в Воронеже против «Факела».

- Чемпионская гонка продолжается и состоит из трех команд. Для людей это интересно. Я бы не сбрасывал со счетов ни «Краснодар», ни «Динамо». Думаю, что у «Зенита» все‑таки немного больше шансов, - цитирует Сёмина «Матч ТВ».

Впереди у «Динамо» осталось три игры в чемпионате - против «Балтики» (11 мая), «Крыльев Советов» (18 мая) и «Краснодара» (25 мая).