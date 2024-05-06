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Мостовой - о Мусаеве: «Жалко «Краснодар», профукали чемпионство»

06 Мая 2024 • 11:14 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

«Краснодар» точно не станет чемпионом в сезоне-2023/2024, а главными ошибками клубного руководства стали увольнение Владимира Ивича и назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера команды, считает Александр Мостовой.

«Никто не понял, зачем и как убрали Ивича. Мусаев, кто он такой вообще? Как бы кто ни говорил, что он свой, вернулся в команду, где все знает. Что он там знает? А другие, что, дураки, получается? В этом и проблема «Краснодара». Жалко их. Был такой хороший шанс на чемпионство, но, увы, все профукали», - приводит слова экс-полузащитника «Спартака» «РБ Спорт».

За три тура до конца чемпионата России «Краснодар», «Динамо» и «Зенит» имеют по 50 очков, однако у питерского клуба есть игра в запасе, которую он проведёт 6 мая в Воронеже против «Факела». В минувшие выходные «быки» на своём поле неожиданно уступили грозненскому «Ахмату» со счётом 0:1.

В 28-м туре «Краснодар» отправится в гости к московскому «Спартаку».

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Краснодар Александр Мостовой Мурад Мусаев ещё теги

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