Булыкин назвал фаворита матча «Локомотив» - «Ростов»

В поединке 27-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» встретится с «Ростовом». Об этом матче поделился мыслями экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

«Для меня «Локомотив» - фаворит. Три очка дадут хороший отрыв от группы преследователей. Игра будет очень интересной, напряженной. Каждая из команд порадует голами», - приводит слова Булыкина Odds.ru.

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано в 20:30 по московскому времени. «Железнодорожники» занимают пятое место в таблице РПЛ, а «Ростов» - шестое.