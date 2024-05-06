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Адиев раскрыл, когда определится его будущее: «Будем общаться»

06 Мая 2024 • 11:05 Комментировать
Крылья Советов
...
Ахмат
10.05 16:00

Магомед Адиев ещё не определился со своим будущим, продолжая совмещать посты наставника грозненского «Ахмата» и главного тренера сборной Казахстана. Об этом он сам заявил журналистам.

«Я благодарен президенту федерации футбола Казахстана, что он услышал меня и дал возможность эти два месяца провести в «Ахмате». По окончании сезона будем общаться и со сборной, и с «Ахматом», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Под руководством Адиева «Ахмат» покинул зону вылета и стыковых матчей за право сохранить прописку в РПЛ, одержав четыре победы подряд. В 28-м туре подопечные Адиева 10 мая сыграют в Самаре с «Крыльями Советов».

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