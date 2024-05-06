Титов сделал прогноз на матч «Факела» и «Зенита»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказал мнение о матче между воронежским «Факелом» и петербургским «Зенитом» в рамках 27-го тура Премьер-лиги.

«Не жду много забитых мячей. Даже если «Зенит» поведет, не думаю, что он побежит забивать еще. Зенитовцы заберут мяч себе и попытаются довести матч до нужного счета. Ставлю на «тотал меньше 2,5», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Встреча «Факела» и «Зенита» состоится сегодня, 6 мая, на стадионе в Воронеже. Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Перед этим поединком хозяева занимают 13-е место, а гости – первое.