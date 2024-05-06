Генич рассказал, кто победит в матче «Факел» - «Зенит»

27-й тур чемпионата России продолжится противостоянием воронежского «Факела» и петербургского «Зенита». Своим взглядом на эту встречу поделился известный комментатор Константин Генич.

«Зенит» сильнее, чем «Факел». «Зенит» нуждается в очках и победе. Поэтому здесь вокруг да около ходить бессмысленно. Можно сыграть просто победу «Зенита», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Матч «Факел» - «Зенит» пройдет на стадионе в Воронеже 6 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Хозяева занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а гости – первое.