Колыванов оценил шансы Тюкавина заиграть в Европе

Константин Тюкавин легко может заинтересовать практически любой европейский клуб, благодаря качеству своей игры и высокой результативности, предположил экс-форвард «бело-голубых» Игорь Колыванов.

«Если у Тюкавина опция выкупа € 20 млн, то, возможно, что какой-нибудь клуб захочет отдать € 20 млн московскому «Динамо». Костя только что переподписал контракт, но у Тюкавина есть все шансы, чтобы заиграть в Европе», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

В 27-м туре РПЛ Тюкавин забил один из самых красивых голов в текущем сезоне: форвард принял мяч в центре штрафной площади «Сочи» и, не глядя, пяткой отправил его в ворота, поймав голкипера на противоходе. При этом сам динамовец не считает этот мяч самым красивым в своей карьере.