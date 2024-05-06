Погребняк дал прогноз на матч «Факел» - «Зенит»

Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поделился мыслями о матче 27-го тура Премьер-лиги, в котором воронежский «Факел» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом».

«Зенит» в погоне за шестым чемпионством, но команду штормит. Гости - фавориты в этой встрече и победа принесет желанные три очка, придаст уверенности. Буду не оригинален и поставлю на победу «Зенита», - передает слова Погребняка «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе в Воронеже в понедельник, 6 мая. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. В случае успеха «Зенит» увеличит отрыв от идущего вторым «Краснодара» до трех баллов.