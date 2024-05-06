Андронов: «Зенит» должен сделать решающий шаг к чемпионству»

В рамках 27-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом». Об этой встрече поделился мнением футбольный комментатор Алексей Андронов.

«Зенит» - однозначный фаворит матча, он должен сделать решающий шаг к чемпионству. Я думаю, не исключено, что «Зенит» разгромит своего соперника. Так что вот такой мой выбор», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Матч «Факела» и «Зенита» состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 6 мая. Начало встречи запланировано в 18:00 по московскому времени. В случае победы питерцы оторвутся от второго места на три очка.