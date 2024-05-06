Семшов: «У ЦСКА короткая скамейка, нет игроков, которые могут подменить основу»

Игорь Семшов, экс-игрок «Динамо» и национальной сборной России, высказался о составе ЦСКА в преддверии их матча с «Рубином».

Напомним, встреча между этими командами в рамках 27-го тура пройдёт в понедельник на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 по столичному времени.

- У ЦСКА короткая скамейка. Бывают матчи, когда можно варьировать состав, но у ЦСКА нет футболистов, которые могут подменить основу, - передаёт слова Семшова «Матч ТВ».

Коллектив Владимира Федотова имеет в своей копилке 38 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, у «Рубина» на одно очко меньше и девятое место в таблице.