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Семшов: «У ЦСКА короткая скамейка, нет игроков, которые могут подменить основу»

06 Мая 2024 • 10:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Рубин
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Через 8 ч. 59 мин.

Игорь Семшов, экс-игрок «Динамо» и национальной сборной России, высказался о составе ЦСКА в преддверии их матча с «Рубином».

Напомним, встреча между этими командами в рамках 27-го тура пройдёт в понедельник на «ВЭБ Арене» и начнётся в 20:30 по столичному времени.

- У ЦСКА короткая скамейка. Бывают матчи, когда можно варьировать состав, но у ЦСКА нет футболистов, которые могут подменить основу, - передаёт слова Семшова «Матч ТВ».

Коллектив Владимира Федотова имеет в своей копилке 38 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата, у «Рубина» на одно очко меньше и девятое место в таблице.


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