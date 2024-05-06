Адиев - об игре «Ахмата»: «Речь не про эстетику»

Для «Ахмата» сейчас главное - стабильно набирать очки, чтобы избежать вылета в ФНЛ, поэтому красивой игры пока ждать не приходится. Об этом заявил новый главный тренер команды Магомед Адиев.

«Парни молодцы, выложились на все сто процентов. Сейчас близится концовка чемпионата, и нам, как и другим командам, которые находятся внизу, не до красивой игры. Речь не про эстетику. Важно набирать очки», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

При Адиеве, который находится у руля команды с 5 апреля, грозненцы проиграли два первых матча, а затем выдали серию из четырёх побед подряд. Сейчас «Ахмат» располагается на десятой строчке, находясь в пяти очках от зоны стыковых матчей за право остаться в РПЛ.