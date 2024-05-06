Бериша: «Адиев многое изменил в «Ахмате»

Хавбек грозненского «Ахмата» Бернард Бериша высказался о главном тренере команды Магомеде Адиеве, под руководством которого клуб стремительно выбрался из зоны вылета.

«Адиев многое изменил в «Ахмате», это очень квалифицированный тренер. Сейчас мы все сплотились вокруг него. Надеюсь, до конца сезона мы покажем такую же игру, как и во всех предыдущих», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

В последнем матче «Ахмат» на выезде встречался с «Краснодаром». Грозненский клуб одержал минимальную победу над одним из лидеров со счетом 1:0.

После 27 туров Премьер-лиги подопечные Адиева с 32 очками занимают десятое место в таблице.