Игрок «Пари НН» Трошечкин: «В матче со «Спартаком» была цель набрать очки»

Александр Трошечкин, футболист нижегородской команды, дал свой комментарий о ничьей со «Спартаком».

Встреча 27-го тура РПЛ прошла в воскресенье и завершилась без забитых мячей. До этого «Пари НН» проигрывал на протяжении шести игр.

- «Спартак» нас засосал на нашу треть, а в ней они играют чуть ли не лучше всех в лиге. По движению, по принятию решений. Но мы выстояли. Целью было набрать очки, - цитирует полузащитника нижегородского коллектива «Матч ТВ».

В активе «Пари НН» 29 набранных баллов, команда Саши Илича располагается на 11 месте в таблице РПЛ. Следующем соперником нижегородцев станет «Сочи», игра пройдёт 12 мая.