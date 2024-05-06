Кузьмичёв: «Миранчук укрепил бы середину поля «Спартака»

Антон Миранчук пригодился бы нынешнему «Спартаку», поскольку закрыл бы сразу несколько проблемных вопросов для «красно-белых». Таким мнением поделился бывший заместитель генерального директора клуба Владимир Кузьмичёв.

«Это был бы неплохой вариант. По крайней мере, создать конкуренцию. Это было бы на пользу Михаилу Игнатову и, соответственно, укрепило бы середину поля», - приводит его слова Metaratings.ru.

Ранее представитель полузащитника «Локомотива» Вадим Шпинёв заверил, что Антон наверняка покинет команду по окончании сезона. В различных СМИ появлялась информация о том, что игроком интересуются в Италии, где выступает его брат Алексей.