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В «Динамо» ответили на вопрос о возможном приглашении Овечкина

06 Мая 2024 • 10:33 Комментировать

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», высказался о возможном приглашении на базу «бело-голубых» звездного российского хоккеиста Александра Овечкина.

«Пока не созванивались с Овечкиным. Мы с ним хорошо общаемся. Есть желание пригласить? Приедет в Москву, пообщаемся и решим, какие у нас будут планы», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».

После 27 туров чемпионата России «Динамо» набрало 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички в последнем матче победили «Сочи» со счетом 3:2.

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