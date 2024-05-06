В «Динамо» ответили на вопрос о возможном приглашении Овечкина

Дмитрий Гафин, председатель совета директоров московского «Динамо», высказался о возможном приглашении на базу «бело-голубых» звездного российского хоккеиста Александра Овечкина.
«Пока не созванивались с Овечкиным. Мы с ним хорошо общаемся. Есть желание пригласить? Приедет в Москву, пообщаемся и решим, какие у нас будут планы», - передает слова руководителя «Спорт-Экспресс».
После 27 туров чемпионата России «Динамо» набрало 50 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички в последнем матче победили «Сочи» со счетом 3:2.
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