В «Динамо» сообщили, что не мечтают продать Тюкавина в Европу

В «Динамо» ответили на вопрос о возможной продаже своего нападающего в зарубежный клуб.

По словам Дмитрия Гафина, главы совета директоров столичной команды, в клубе не стремятся продать форварда.

- «Динамо» не мечтает продать Костю Тюкавина в Европу. Такой задачи нет. Это скорее в мыслях журналистов, но не в наших, - цитирует Гафина «Спорт-Экспресс».

5 мая «бело-голубые» при своих болельщиках одолели «Сочи», встреча завершилась со счётом 3:2, Тюкавин начал матч в стартовом составе и отметился одним забитым мячом. Контракт Тюкавина с «Динамо» действует еще четыре года. Футболист является лучшим бомбардиром РПЛ, забив в текущем сезоне 14 голов.