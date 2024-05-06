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Литвинов: «В «Спартаке» есть футболист, похожий на де Брёйне»

06 Мая 2024 • 10:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Краснодар
11.05 16:30

В московском «Спартаке» есть футболист, который по своим игровым качествам напоминает одного из лидеров «Манчестер Сити» - Кевина де Брёйне. Его имя назвал полузащитник «красно-белых» Руслан Литвинов.

«Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится», - приводит его слова Sport24.

В сезоне-2023/2024 Зорин не появлялся на поле в матчах чемпионата и Кубка России. В прошлом первенстве он провёл две игры в РПЛ и ещё четыре - в Кубке страны.

По результатам встреч 27-го тура РПЛ «Спартак» остался четвёртым в турнирной таблице и до предела осложнил себе борьбу за медали первенства.

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