Веденеев высказался о предстоящем матче «Зенита» против «Факела»

Сергей Веденеев, в прошлом защищавший цвета «Зенита», дал свой комментарий в преддверии следующего матча питерцев в РПЛ.

В понедельник коллектив Сергея Семака на выезде встретится с «Факелом», игра начнётся в 18:00 по столичному времени.

- Все будет зависеть от того, забьет ли «Зенит» первым в первом тайме. Это ключевой момент. Сейчас ни одна команда в чемпионате, в том числе «Зенит», по заказу не может одержать победу, - передаёт слова Веденеева «РБ Спорт».

На данный момент в активе петербургской команды 50 баллов, в случае, если сегодня «Зенит» заработает три очка, то выйдет на чистое первое место в таблице. У «Краснодара» и «Динамо» также по 50 очков.