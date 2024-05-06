Стрепетов: «Многие команды показали, как надо отбирать очки у «Зенита»

Экс-игрок «сине-бело-голубых» Алексей Стрепетов высказался о предстоящем матче «Зенита» в РПЛ.

6 мая команда Сергея Семака в рамках 27-го тура встретится с «Факелом», игра пройдёт в Воронеже, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

- Конечно, дома с «Зенитом» воронежцы будут играть от обороны. Сейчас многие команды показали, как надо отбирать очки у петербуржцев - это только насыщенная оборона, очень мощная и ждать быструю контратаку, - цитирует экс-игрок питерцев «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» имеет в своей копилке 50 набранных баллов – столько же у «Краснодара» и «Динамо». В случае, если петербургский клуб увезёт из Воронежа три очка, то станет единоличным лидером РПЛ.