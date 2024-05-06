Шунин дал комментарий по контракту с «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, как обстоят дела с продлением контракта.
«Конкретики нет. Были разговоры в первой части сезона, недавно со мной общался тренер вратарей на эту тему - сказал, что клуб и главный тренер во мне заинтересованы», - передает слова голкипера «Чемпионат».
Срок действующего контракта 37-летнего вратаря с «бело-голубыми» истекает по завершении нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Шунин провел 15 поединков, в которых пропустил 20 мячей. После 27 туров чемпионата страны «Динамо» занимает третье место в таблице.
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