Гоцук оценил работу арбитров в матче со «Спартаком»

Футболист нижегородского коллектива Кирилл Гоцук высказался о судействе в матче со «Спартаком».

Встреча 27-го тура РПЛ прошла вчера, 5 мая и завершилась вничью без забитых мячей.

- Хорошее судейство. Добротное. Только считаю, что моя желтая - сомнительная. Она стала четвертой. В преддверии матча с «Сочи» это не очень хорошо, - цитирует Гоцука «Спорт-Экспресс».

В активе команды сербского тренера Саши Илича стало 20 очков, клуб идёт на 11 месте в таблице чемпионата. В следующем туре «Пари НН» отправится в гости к «Сочи», матч пройдёт 12 мая и начнётся в 19:00 по московскому времени.