Валерий Овчинников: «Семак должен тряхануть команду так, чтобы выдала три матча на ура»

Футбольный тренер Валерий Овичинников поделился мыслями о предстоящем матче между петербургским «Зенитом» и воронежским «Факелом» в рамках 27-го тура чемпионата России.

«Зенит» не воспользуется осечкой «Краснодара»? Бросьте вы! Семак совсем плохой, что ли? Сейчас он должен тряхануть команду так, чтобы выдала три матча на ура!» - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Матч «Факела» против «Зенита» состоится в понедельник, 6 мая, на стадионе в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают 13-е место в таблице РПЛ, а гости – первое.