Илич: «Игроки бились и заработали очень важное очко»

Саша Илич, рулевой «Пари НН», дал свой комментарий о ничейном матче со «Спартаком».

Встреча 27-го тура прошла вчера в Нижнем Новгороде, голов в матче забито не было.

- Хотел бы поблагодарить моих игроков, они бились и заработали очень важное очко. Это нормально играть от обороны против такой сильной команды, - цитирует сербского тренера пресс-служба нижегородской команды.

«Пари НН», поделив очки с «красно-белыми», прервал свою серию из шести поражений, в активе нижегородцев стало 29 баллов, команда располагается на 11 месте в таблице чемпионата. «Спартак» с 43 очками идёт четвёртым.