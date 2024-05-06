Дркушич высказался о своём будущем в «Сочи»

«Сочи» может потерять одного из своих ведущих футболистов в том случае, если покинет РПЛ. Словенский защитник команды Ваня Дркушич не уверен, что при таком раскладе он продолжит выступать за южан.

«Пока не знаю, от чего это будет зависеть. Я надеюсь, что после сезона я поеду в составе сборной Словении на Евро, а потом уже посмотрим, какие опции будут», - приводит слова игрока «Чемпионат».

В 27-м туре «Сочи» на выезде потерпел обидное поражение от московского «Динамо». На последних минутах команде Роберто Морено удалось сравнять счёт (2:2), однако на исходе добавленного времени сочинцы пропустили третий мяч и проиграли.

За три тура до финиша чемпионата России «Сочи» занимает последнее, 16-е место.