Защитник «Пари НН» рассказал о своём спасении ворот в матче со «Спартаком»

Матео Стаматов, футболист «Пари НН», рассказал, как ему удалось спасти ворота своей команды от гола в матче со «Спартаком».

Напомним, встреча между этими командами прошла в воскресенье в рамках 27-го тура РПЛ, счёт в игре открыт не был. Во втором тайме «красно-белые» могли выйти вперёд, но Стаматов головой выбил мяч, летевший в ворота после удара игрока столичной команды Романа Зобнина.

- Это чистая интуиция. Я закрыл дальнюю штангу и мяч просто сам в меня попал. Думаю, оказался в нужном месте в нужное время, - цитирует Стаматова «Спорт-Экспресс».

В активе нижегородцев после ничьей стало 29 очков, команда занимает 11 место в таблице чемпионата. До этого «Пари НН» проигрывал на протяжении шести матчей.