Эдуард Мор назвал лучшего футболиста РПЛ

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мнением о форварде столичного «Динамо» Константине Тюкавине.

«Тюкавин - один из немногих футболистов, готовых играть в топ‑5 чемпионатов. Тюкавин, наверное, лучший игрок нашего чемпионата», - высказался Эдуард в эфире телеканала «Матч ТВ».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 21-летний нападающий провел 27 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

После 27 туров чемпионата страны «Динамо» набрало 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице.