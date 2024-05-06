Валерий Овчинников объяснил, почему «Спартак» выбирает иностранных тренеров

Экс-наставник нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о выборе московского «Спартака» в пользу иностранных тренеров.

«С ними удобнее. Они лояльнее, сговорчивее. Я считаю, что есть среди российских тренеров достойные кандидатуры. Черчесов, Карпин», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 14 апреля с пост главного тренера «красно-белых» был уволен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Вместо него исполняющим обязанности рулевого был назначен Владимир Слишкович. В последнем матче «красно-белые» на выезде сыграли вничью с «Пари НН» со счетом 0:0.