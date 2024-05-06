Валерий Овчинников раскритиковал матч «Пари НН» - «Спартак»

Российский специалист Валерий Овчинников в беседе с журналистами поделился мыслями о матче «Пари НН» и московского «Спартака» в рамках 27-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мне качество игры «Пари НН» - «Спартак» не особо понравилось. Показалось, что одна команда владела мячом 85% времени, другая - 15. А толку? Счет на табло. Пара моментов, не более того», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 43 очка и продолжает занимать четвертое место в турнирной таблице. «Пари НН» с 29 баллами находится на 11-й позиции.